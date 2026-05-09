CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi: Belediye başkanları dokunulmaz olsun

Cumhuriyet Halk Partisi, "yolsuzluk, rüşvet ve taciz" sarmalı ile anılıyor.

Bu kapsamda da birçok belediye başkanı, rüşvet ve yolsuzluktan tutuklandı.

Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere yolsuzluk ve rüşvetten tutuklanan belediye başkanlarının etkin pişmanlık sonrası verdikleri ifadeler, CHP Genel Merkezi'ne kadar uzandı.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇİFTÇİ'DEN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Ancak başta CHP Genel Başkanı Özgür Özel olmak üzere yardımcıları da belediye başkanlarının yolsuzluk yaptığını düşünmüyor.

Uşak'ta tutuklandıktan sonra itirafçı olan ve Özel için de bazı söylemlerde bulunan Özkan Yalım gündemdeki yerini korurken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'den, ilginç bir açıklama geldi.

Gül Çiftçi, Adana'da yaptığı konuşmada belediye başkanları için düşündükleri "dokunulmazlık" formülünden bahsetti.

"YENİ BİR HÜKÜM GETİRMEK İSTİYORUZ"

Çiftçi, CHP iktidarında bir muhalif partinin seçilmişlerine yönelik bir operasyon olmayacağını, aksine seçim mevzuatına yeni bir hüküm getirmek istediklerini kaydetti.

"BELEDİYE BAŞKANLARI DOKUNULMAZ OLSUN"

Çiftçi, "Nasıl ki milletvekilleri seçildiğinde kürsü, yasama dokunulmazlığı oluyor, belediye başkanlarına da suçüstü hali ve kesinleşmiş bir mahkeme hükmü olmadığı sürece görevleri boyunca bir dokunulmazlığın getirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.

Biz kimse yargılanmasın demiyoruz, adil ve şeffaf bir şekilde bağımsız mahkemelerce yargılanabiliriz. Ama peşin peşin cezalandırmaya dönerse o yargılama bugünkü yaşananlar olur." dedi.

