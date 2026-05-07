CHP'den ihraç edilen Özkan Yalım itirafçı oldu

Adı skandallar anılan CHP'de her geçen gün çatlak büyüyor.

Belediye başkanlarının isimlerinin yolsuzluk soruşturmalarına karışmasının ardından ortaya dikkat çeken detaylar da çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Özkan Yalım'ın genç sevgililerini belediyede işe sokup belediyeye uğramadan maaş verdiği ortaya çıktı.

Yalım'ın Ankara'da lüks bir otelde sevgilisi ile yakalanması da gündeme otururken, CHP'den uzun zaman sonra bir adım geldi.

Operasyon kapsamında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi.

ÖZKAN YALIM İTİRAFÇI OLDU

Yalım, partiden ihraç edilmesinin ardından ise itirafçı oldu.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında beyanda bulunduğunu duyurdu.

ADALET BAKANI GÜRLEK DUYURDU

Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

“Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı. Mal varlığına el konuldu, devam eden bir süreç var. Özel hayat kısmı bizi ilgilendirmiyor, burada iddialar yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, örgüt kurma, örgüt yönetme..



Bugün de bildiğim kadarıyla Özkan Yalım'ın da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından beyanlarının alındığını duydum.



Etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulundu.”

"TAHLİLYE OLACAK MI"

Bakan Gürlek "Tahliye olup olmama ihtimali" ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

“Şimdi şöyle, her etkin pişmanlıkta bulunan illa tahliye olacak diye bir usul yok. Etkin pişmanlıktan faydalanacak olanların samimi olması lazım, bildiklerinin tamamını anlatması lazım.



Yani burada genelde etkin pişmanlıkta bulunanlar bazı bilgileri kendisiyle ilgili bilgileri saklayabiliyorlar. Samimi beyan da bulunduğuna kanat getirilmesi lazım.



Burada takdir etkisi tamamen savcılığa ait. İsterse tahliye edebilir, isterse beyanlara itibar etmeyecekse tutukluluk devam edebilir.”

Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi

ŞOFÖRÜ DE İTİRAFÇI OLMUŞTU

Yalım'ın şoförü itirafçı olarak Yalım ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullanımına tahsis edilen lüks model iki aracın belediyenin kasasından alınan para ile VIP araca dönüştürüldüğünü söylemişti.

Özkan Yalım'ın şoförü itirafçı oldu: Özgür Özel'in aracına VIP dönüşüm belgelendi