CHP Genel Merkezi'nde sessizlik hakim
CHP'de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada 'mutlak butlan' kararı çıktı. Kararın ardından dün az sayıda genel merkez önüne gelen partililer dağılınca geriye sessizlik kaldı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
Dün çıkan karar sonrası Özel ve ekibi, uzun süre genel merkezde toplantı yaptı.
Toplantı sırasında bazı partililer, CHP Genel Merkezi'ne geldi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRENLER OLDU
Partinin genel merkezine gelen bazı CHP'liler, ağlayarak sinir krizine girdi.
Kararı tanımadıklarını belirten CHP'li sayısı, dün gece oldukça da azdı.
Bu sabah ise genel merkeze tamamen bir sessizliğin hakim olduğu görüldü.
CHP GENEL MERKEZİ SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ
Bu sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'nde sessizliğin hakim olduğu, akşam gelen partililerin gittiği ve tamamen boş olduğu görüldü.
Akşam gelen partililerden de kimsenin kalmadığı genel merkezde, milletvekillerinin de olmaması dikkat çekti.
