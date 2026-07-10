CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu posteri asıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda pankart krizi yaşandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından 21 Mayıs 2026 tarihinde "mutlak butlan" kararı verilmiş, partinin başına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geçmişti.

"Mutlaka arınacağız" diyen Kılıçdaroğlu çok sayıda il başkanı ve yöneticilerini görevden almıştı.

İSTANBUL İL BİNASINDA POSTER GERİLİMİ

Dün akşam saatlerine CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında hareketlilik yaşandı.

Binada asılı duran Ekrem İmamoğlu'nun dev posteri indirilerek Kılıçdaroğlu'na yakın partililer tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'nun posteri asılmak istendi.

İMAMOĞLU POSTERİNİ TEKRAR ASMAK İSTEDİLER

Polis ve vinçle gelen ekip, Ekrem İmamoğlu’nun posterini kaldırarak yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun posterini astılar.

Bunun üzerine Özgür Özel'e yakın partililer ise gece saatlerinde il binasına gelerek İmamoğlu pankartını yeniden astı.

Taraflar arasında gerilim tırmanırken, polis ekipleri ise binaya girdi.

Bunun üzerine Özgür Özel'e yakın partililer ise gece saatlerinde il binasına gelerek İmamoğlu pankartını yeniden astı.

KAZANAN KILIÇDAROĞLU CEPHESİ OLDU

Taraflar arasında gerilim tırmanırken, polis ekipleri ise binaya girdi.

Binanın Kılıçdaroğlu destekçileri tarafından yeniden ele geçirilmesiyle birlikte gece ve günün ilk saatleri itibarıyla binanın her iki cephesine de Kılıçdaroğlu posteri asıldı.