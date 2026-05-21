Özgür Özel'den mutlak butlan kararı sonrası açıklama

İstinaf mahkemesinden CHP hakkında çıkan karar, Türkiye'nin gündemine oturdu..

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, partinin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin davada mutlak butlan kararı vererek; kurultayı baştan itibaren hükümsüz saydı.

Bu kararla Özgür Özel ve yönetiminin görevi tedbiren sonlandırılarak, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetiminin görevi devralması yönünde hüküm verildi.

5 SAATLİK TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA

Karar sonrası CHP Genel Merkezi'nde yapılan olağanüstü MYK toplantısı 5 saat sürdü.

Toplantı sonrası konuşan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Biz CHP değişmelidir dedik, sonra bu sözlerimiz tepki görünce görevi hep birlikte biz üstlendik ve yola çıktık.



Delege de değişim istedi.



Nasıl Ecevit yaptıysa, bu partiyi seçimlerden biz de birinci çıkaracağız, yapamazsak bırakacağız demiştik.



Nedir bizim suçumuz?! Bizim suçumuz, AK Parti'yi kurulduğu günden beri ilk kez yenmek.”

"BU ÜLKENİN 80 YAŞINA KADAR MUHALEFET KOLTUĞUNUN TADINI ÇIKARAN GENEL BAŞKANLARA İHTİYACI YOK"

“Ben Ekrem'e sırtımı dönseydim, Mansur Yavaş gibi bir seçeneği tüketseydim benden bizden iyisi yoktu. Ama ben o değilim.



Bu yüzden kendiyle ilgili ihtirasları değil, milletle ilgili kararlılıkları olanlar bu koltukta olmalı.



Bana 30 sene bu koltukta oturmayı teklif ediyor rejim, onu rahatsız etmeden, kendi rahatımı düşünerek..



50 yaşındayım ben 30 sene oturabilirim o koltukta. Ama bu ülkenin 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunun tadını çıkaran genel başkanlara değil, bu milletin sorunlarını çözecek bir iktidarı kuracak bir genel başkana ihtiyacı var.



İktidar koltuğunda oturmak için mücadele ediyorum.”

"İLK İTİRAZIMIZI YARGITAY'A YAPTIK"

“Bu kararın mağduru milletindir.





Biz ilk itirazımızı, tedbir kararının durdurulması için Yargıtay'a yaptık.

Yargıtay'ın tedbir kararını kaldırmasını bekliyoruz.



Yarın YSK'ya da başvuracağız.”

"KILIÇDAROĞLU ARADI, DÖNMEDİM. ZATEN DÖNÜP DE NE KONUŞACAĞIZ"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak henüz dönmediğini söyledi:

“Yoğun bir toplantı ve sonra ziyaretler vardı. Arayanlar arasında Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten dönüp de ne konuşacağız?!



Bu gecenin psikolojisi içinde o telefona dönmenin bir manası olmaz.”

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen telefonu açmadı

"MÜCADELEYİ YÜKSELTECEĞİZ"

Özel, "Nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Mücadeleyi yükselteceğiz, bunun yanında hukuk mücadelesi veriyoruz.



Her mücadele zemininde güçlüyüz.



Net olarak durduğumuz bir yer var: Bize verilen emanet edilen bayrağı bırakmayız. Millete borcumuz var, yarı yolda bırakmayız.”

