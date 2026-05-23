CHP İzmir İl Başkanlığı'nda miting: Katılımın azlığı dikkat çekti

Türkiye'nin gündeminde, CHP için verilen mutlak butlan kararı var.

Mutlak butlan kararına karşı, CHP'lilerin bazıları tepki gösteriyor bazıları ise sessizliğini koruyor.

Özgür Özel'in çağrılarına rağmen ise meydanlarda herhangi bir toplanma olmuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye geri dönmesini istemeyen bazı İzmirliler de CHP İl Başkanlığı önünde toplandı.

BEKLENEN KALABALIK OLUŞMADI

Ancak İzmir'de CHP, pek umduğunu bulamadı.

İl Başkanlığı önüne gelen kalabalığın oldukça az olduğu, koyulan sandalyelerin boş kaldığı ve 3-5 kişinin şarkı söyleyerek mitinge katıldığı görüldü.

KONYA DAHA KALABALIKTI

Dün yine İzmir'de beklenilen kalabalığın oluşmaması bazı partilileri sinir etmiş ve kavga çıkmıştı.

İzmir'e oranla ise Konya'da kalabalığın daha fazla olduğu görülmüştü.

