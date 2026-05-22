CHP'de mutlak butlan davasında dün karar çıktı.

Uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde olan davada, mutlak butlan kararı geldi.

Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetiminin göreve iadesine hükmedildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK HAMLE

Kemal Kılıçdaroğlu, dün genel merkeze gitmedi.

Ekibine de "sakin olmaları" yönünde çağrı yapan Kılıçdaroğlu, bugün ise yeni bir hamle daha yaptı.

3 AVUKATI GÖREVDEN ALDI

Dün itibarıyla yeniden CHP'nin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını görevden aldı.

Bu hamle ile Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve ekibinin devrinin kapandığını da göstermiş oldu.

ÖZEL'E YAKIN İSİMLER

Görevden azlettirilen avukatlar, Özgür Özel'e yakın isimler olarak biliniyordu.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi avukatları Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardaş'ı azletti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ekibine talimat: Sert açıklamalardan kaçının

CHP, YSK'YA BAŞVURDU

CHP, mahkemenin 'mutlak butlan' kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu.

CHP'nin itirazı sonrası YSK'nın gerçekleştireceği toplantı, bugün saat 11.00'de başlayacak.

ÖZGÜR ÖZEL "ACİL" DEMİŞTİ

Özel dün yaptığı açıklamada, "Yarın YSK'ya başvuracağız. Başvurularımızın en acil en hızlı şekilde ele alınarak, YSK'nın kendisine münhasıran tanımlanan sorumluluk alanına sahip çıkmasını bekliyoruz.” demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' çıktığı sırada ofisindeydi