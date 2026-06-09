CHP, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu takipten çıktı

CHP'de mutlak butlan sonrası gerginlikler sürüyor.

Delegelere para karşılığında oy kullandırdıkları belirlenen Özgür Özel ve ekibi, görevden alındı.

Özel ve ekibinin görevden alınmasının ardından yerine de yeniden Kemal Kılıçdaroğlu geldi.

Kılıçdaroğlu genel merkeze geldi ve yeniden koltuğuna oturdu.

Ancak Özel ve Kılıçdaroğlu arasında bu kez koltuk kavgası yaşanmaya başlandı.

Koltuk kavgasıyla beraber grup toplantısında hangi ismin konuşacağı da günlerdir Ankara kulislerinde tartışılıyor.

Bu gelişmelerle CHP içerisindeki kaos büyürken, dün Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden yeni bir hamle daha geldi.

İLK PAYLAŞIM GELDİ

21 Mayıs’ta Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki CHP 38’inci Olağan Kurultayı iptal edilmiş, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesine karar verilmişti.

Aynı gün CHP’nin X hesabı, Kılıçdaroğlu’nu takipten çıkmıştı.

Bugün CHP’nin X hesabında, 24 Mayıs’tan bu yana ilk kez gönderi yayınlandı.

Paylaşımda Kılıçdaroğlu’nun bugün grup toplantısına başkanlık edeceği duyuruldu.

İKİ İSİM TAKİPTEN ÇIKILDI

Profilde Özel’in hesabı, İmamoğlu’nun ‘Cumhurbaşkanlığı aday ofisi’ adlı iki hesabı ve ‘CHP TBMM Grup Başkanlığı’ hesaplarının takipten çıkıldığı, Kılıçdaroğlu’nun hesabınınsa takibe alındığı görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecimizi başlatıyoruz

Özgür Özel: Yarın grup toplantısı yapacağım