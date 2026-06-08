Kemal Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecimizi başlatıyoruz

CHP'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, çalışmalarına başladı.

CHP'yi yolsuzluklardan arındırma çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde MYK listesini de duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL YÖNETİMİNDEN KURULTAY ÇAĞRISI

Öte yandan mahkemenin kararının ardından genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, birden fazla kez en kısa sürede kurultay yapılması için çağrıda bulundu.

200'den fazla eski CHP'li milletvekili de Özel'in kurultay çağrısına yanıt verdi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Partide yarın yapılacağı açıklanan grup toplantısına ilişkin tartışmalar devam ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, kurultay çağrılarına beklenen yanıtı verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, yarın CHP grup toplantısında konuşacak

"11 HAZİRAN'DA KURULTAY SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"

Kılıçdaroğlu açıklamasında "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz.

Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZE RAKİP DEĞİLİZ"

Açıklamasında ayrıca birlik olma çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı, şunları kaydetti:

“Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz.



Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.



Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.”

CHP'de 84 eski vekil daha 'derhal kurultay' çağrısı yaptı