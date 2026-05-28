CHP Parti Meclisi toplantısı ertelendi: 1 Haziran'da yapılacaktı

CHP'de mutlak butlan kararıyla 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesinin yankıları sürüyor.

Mutlak butlan kararının ardından genel başkanlığa dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iptal edilen Kurultay öncesindeki Parti Meclisi (PM) üyeleriyle ilk toplantısını 1 Haziran'da yapması bekleniyordu.

PM TOPLANTISI ERTELENDİ

Ancak 1 Haziran'da yapılması planlanan PM toplantısının ertelendiği açıklandı.

CHP'den yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmaları nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır."

TARİH BELLİ DEĞİL

PM toplantısının ne zaman düzenleneceği henüz belirlenmiş değil.

MYK BELİRLENECEK

Yapılacak PM toplantısında Kılıçdaroğlu'nun yeni Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) oluşturması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun MYK'ya alacağı isimler arasında uzun yıllar birlikte çalıştığı isimlerin olması öngörülüyor.

MYK'ya girecek isimler arasında, mutlak butlan kararıyla görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ve yönetimiyle karşı karşıya gelmiş olan Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Akif Hamzaçebi, Berhan Şimşek gibi isimlerin yer alacağı konuşuluyor.