CHP'de Adnan Beker ve Ümit Dikbayır'a ihraç iddiası

CHP'de sular durulmuyor.

Mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel ve destekçileri, partinin bir an önce kurultaya götürülmesi çağrıları yaparken bir yandan da yeni parti çalışmalarını sürdürdükleri iddialarını yalanlamıyor.

YENİ İHRAÇLAR GÜNDEMDE

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve mevcut yönetim ise bugün Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarını yapacak.

CHP kulislerinde, Kılıçdaroğlu ve yönetiminin Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) yeni ihraç talepleri ileteceği dillendiriliyor.

İKİ VEKİLE İHRAÇ YOLU

İyi Parti'den istifa ederek Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde CHP'ye katılan milletvekilleri Adnan Beker ile Ümit Dikbayır'ın, ihracı gündeme gelecek isimlerden ikisi olduğu belirtiliyor.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde polis müdahalesinin yaşandığı gün için "Adnan Beker ve militanlarının orada ne işi var?" ifadelerini kullanmıştı.

KAYSERİ'DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ YOLDA

Ayrıca Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın da görevden alınması bekleniyor.

Gözbaşı, CHP Gençler Merkezi tarafından atanan üç ilçe başkanını görevden almıştı.