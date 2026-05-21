CHP'de mutlak butlan kararı sonrası İyi Parti olağanüstü toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sular durulmuyor..

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada kritik gelişme yaşandı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, kurultay hakkında 'mutlak butlan' kararı verdi.

KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNECEK

Karara göre şaibeli kurultay ve sonrasında yapılan tüm kurultay süreçleri yok sayılarak CHP yönetimi Kılıçdaroğlu ve ekibine iade edilecek.

Özgür Özel ve yönetiminin görevden uzaklaştırılması kararı sonrası İyi Parti'den bir hamle geldi.

İYİ PARTİ'DEN OLAĞANÜSTÜ TOPLANMA KARARI

İyi Parti yarın olağanüstü toplanma kararı aldı.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkeme kararının ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu, 22 Mayıs Cuma saat 10.00'da Genel Başkan Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun başkanlığında olağanüstü toplanacaktır.”

CHP'de Özgür Özel dönemi sona erdi

CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktı