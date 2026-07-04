Saba Tümer babasını kaybetti

Saba Tümer'i yıkan haber...

Saba Tümer, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babasını kaybetti.

Ünlü sunucunun babası Yalçın Tümer, vefat etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Saba Tümer, babasının ölüm haberini, "Nereden bilebilirdim elini son tutuşum olacağını. Canım babam, ben senden razıyım. Nurlar içinde uyu." ifadeleriyle duyurdu.

"ALLAH RAHMET EYLESİN"

Tümer'in babasının vefatını duyuran Ensonhaber yazarı Adem Metan ise "Saba Tümer, uzun zamandır babasının sağlık sorunlarıyla ilgileniyordu. Kıymetli babası bugün hayatını kaybetti.

Başta Saba olmak üzere ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." dedi.