Beşiktaş, Gökhan Sazdağı'nın ayrılığını duyurdu
Beşiktaş, Gökhan Sazdağı'nın Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çorum FK'ya transfer olduğunu açıkladı.
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşandı.
Siyah-beyazlılar, profesyonel futbolcusu Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Süper Lig'e yükselen Çorum FK ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
"YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ"
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gökhan Sazdağı'nın nihai transferi hususunda Çorum FK ile anlaşmaya varılmıştır. Gökhan Sazdağı'na yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonun başında Kayserispor'dan 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Sazdağı, siyah-beyazlı formayla 21 maça çıktı.
31 yaşındaki sağ bek, takımına gol ya da asist katkısı sunamazken 5 mücadelede sarı kart gördü.