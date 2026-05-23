CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'ndan, Özgür Özel'e destek açıklaması

Türk siyasetinde sıcak saatler...

CHP'nin kurultay davasına yönelik mutlak butlan kararı çıktı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararının, tedbirli olarak alındığı belirtildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU YENİDEN GÖREVDE

Kararın açıklanmasının ardından partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden görevinin başına döndü.

Mahkeme kararının ertesi günü kameraların karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız." dedi

Kemal Kılıçdaroğlu: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun

ÖZGÜR ÖZEL, GRUP BAŞKANI SEÇİLDİ

Öte yandan Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP'nin kapalı grup toplantısında Özel, CHP'nin grup başkanlığına aday oldu.

Toplantıda yapılan seçim sonrasında da Özel, grup başkanı olarak seçildi.

Özgür Özel, CHP'nin grup başkanı oldu

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARI'NDAN ÖZEL'E DESTEK

Özel, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada herhangi bir uzlaşı olmadığını söylerken önemli bir gelişme daha yaşandı.

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları, ortak bir açıklamada bulunarak Özgür Özel'e desteklerini açıkladı.

"OLAĞANÜSTÜ KURULTAY EN GEÇ 45 GÜN İÇİNDE TOPLANMALI"

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Mutlak Butlan kararının asıl amacının, Cumhuriyet Halk Partimizi bölmek, parçalamak ve milletimizin iktidar değişimi umudunu zayıflatmak olduğunun farkındayız.



Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları olarak; partimizin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in ve parti yönetimimizin yanındayız.



Gelinen aşamada; partimizin selameti ve geleceği açısından, olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz”

Özgür Özel: Uzlaşı yok, kurultaya kadar toplantıları ben yapacağım

ÖZEL'İN BELİRLEDİĞİ BELEDİYE BAŞKANLARINA NE OLACAK TARTIŞMASI

Geçtiğimiz gün verilen kararın ardından 'Özgür Özel'in yönetimi geçersiz sayıldıysa belirlediği adaylar ne olacak?' tartışması gündeme gelmişti.

CHP kurultayı için 'mutlak butlan' kararının çıkmasının ardından bir CHP'li üyenin, Yüksek Seçim Kurulu'na yerel seçimlerin iptal edilmesine için başvuru yaptığı öğrenildi.

Kurulun bugün yaptığı toplantıda, başvurunun reddine karar verdiği bildirildi.