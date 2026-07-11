Christ Inao Oulai, çocukluğunun geçtiği mahalleyi ziyaret etti

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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Fildişi Sahili'nin formasını giyen Trabzonsporlu futbolcu Christ Inao Oulai tatile çıktı.

Ülkesi Fildişi Sahili ile Dünya Kupası'nda son 32 turunda Norveç'e elenen Oulai, yeni sezon öncesinde eski mahallesine gitti.

MAHALLESİNE GİTTİ

Bordo-mavililerin hazırlık kampına önümüzdeki günlerde katılacak olan orta saha oyuncusu, Fildişi Sahili'nde çocukluğunun geçtiği mahalleyi ziyaret etti.

TRABZONSPOR FORMASINI GİYDİRDİ

Ortaya çıkan görüntülerde ise Trabzonspor formalı insanların çokluğu dikkat çekti.

20 yaşındaki Oulai'nin mahalledekilerle bir araya geldiği bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.