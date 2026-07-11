Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyelilerin sayısı 1 buçuk milyonu buldu
İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan ve Suriye'ye geri dönen Suriyelilerin sayısı 1 buçuk milyona ulaştı. Verilerde ayrıca Türkiye'de bulunan geçici koruma statüsü altında 2 milyon 245 bin Suriyelinin bulunduğu bilgisine yer verildi.
Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriye vatandaşlarının sayısı ve bugüne kadar bu statüden faydalanıp daha sonra Suriye'ye dönen Suriyelilerin durumuna ilişkin güncel rakamlar paylaşıldı.
GERİ DÖNENLERİN SAYISI 1 BUÇUK MİLYON
Verilere ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'den Suriye'ye günlük ortalama bin kişilik geri dönüş olduğunu belirterek, 2016 yılından şu ana kadar toplamda 1 buçuk milyon Suriye vatandaşının Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunduktan sonra ülkeleri Suriye'ye döndüğünü vurguladı.
Devrimin gerçekleştiği 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana Suriye'ye dönenlerin sayısı ise 710 bin kişi olarak kayıtlara geçti.
TÜRKİYE'DE BULUNAN SURİYELİ SAYISI KAÇ?
Bakan Çiftçi halihazırda 2 milyon 245 bin Suriyelinin ise geçici koruma statüsü altında Türkiye'ye bulunduğunu da belirtti.