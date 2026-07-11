Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyelilerin sayısı 1 buçuk milyonu buldu

Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriye vatandaşlarının sayısı ve bugüne kadar bu statüden faydalanıp daha sonra Suriye'ye dönen Suriyelilerin durumuna ilişkin güncel rakamlar paylaşıldı.

GERİ DÖNENLERİN SAYISI 1 BUÇUK MİLYON

Verilere ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'den Suriye'ye günlük ortalama bin kişilik geri dönüş olduğunu belirterek, 2016 yılından şu ana kadar toplamda 1 buçuk milyon Suriye vatandaşının Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunduktan sonra ülkeleri Suriye'ye döndüğünü vurguladı.

Devrimin gerçekleştiği 8 Aralık 2024 tarihinden bu yana Suriye'ye dönenlerin sayısı ise 710 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE'DE BULUNAN SURİYELİ SAYISI KAÇ?

Bakan Çiftçi halihazırda 2 milyon 245 bin Suriyelinin ise geçici koruma statüsü altında Türkiye'ye bulunduğunu da belirtti.