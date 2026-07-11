İngiltere'de öğretmenler çocukları sıcak havadan korumak için sıra dışı yöntemler keşfetti

Avrupa, haziran ayının başından beri sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor.

Sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında İngiltere, Fransa ve Almanya geldi.

The Guardian, İngiltere'de sıcak hava dalgasının eğitim üzerindeki etkilerine dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

SIRA DIŞI YÖNTEMLERE BAŞVURULDU

Habere göre İngiltere'de sıcaklıklar karşısında öğretmenler, öğrencileri korumak için sıra dışı yöntemlere başvurmak zorunda kaldı.

KÜÇÜK ÇOCUKLARI YERE YATIRIP ÜZERLERİNE ISLAK HAVLU KOYDULAR

Sınıfları serinletmekte çaresiz kalan öğretmenler, küçük yaştaki çocukları yere yatırarak üzerlerine ıslak havlular koydular.

AYAKLARINI SOKABİLECEKLERİ SU DOLU TEPSİ YERLEŞTİRDİLER

Büyük öğrencilerin ise sıralarının altına içine ayaklarını sokabilecekleri su dolu tepsiler yerleştirdiler.

HAYATTA KALMA MÜCADELESİ

Birçok öğretmen, sınıflarda ders işlemenin imkansız hale geldiğini, çocukların halsizlik ve baş ağrısından dolayı sürekli ağladığını belirterek, okulda eğitimin yerini adeta bir hayatta kalma mücadelesinin aldığını ifade etti.

BİNDEN FAZLA OKUL TAMAMEN VEYA KISMEN KAPANDI

Aşırı hava şartları nedeniyle haziran ayındaki sıcak dalgasının zirve yaptığı günlerde İngiltere ve Galler'de binden fazla okul tamamen veya kısmen kapandı.

Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının en yüksek devamsızlık oranı bu dönemde kaydedildi.

200 MİLYON STERLİN MALİYET

Okulların kapanması, çocuklarına bakmak için işten izin almak zorunda kalan velileri de etkileyerek ülke ekonomisine 100 ila 200 milyon sterlin arasında bir maliyet getirdi.

EBEVEYNLER ENDİŞELİ

Yapılan araştırmalar, ebeveynlerin büyük bir kısmının artık İngiltere'deki yaz mevsimlerini çocuklar için "güvensiz" bulduğunu ortaya koyuyor.

Veliler, çocuklarının eve aşırı ısınmış ve bitkin halde döndüğünü, sıcaklık yüzünden dışarıda oynamalarının imkansızlaştığını belirtiyor.