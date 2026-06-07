Çiftinin canını sıkan kahverengi kokarcaya karşı mücadele:

Karadeniz bölgesinin son dönemdeki sıkıntı kaynaklarından biri kahverengi kokarca böceği.

Özellikle çiftçilerin canını sıkan ve üretimde kayıplara neden böcek, Karadeniz bölgesinin genelinde olumsuz etkiye sahip.

Böceğin, Türkiye'de ilk tespit ediliş tarihi ise 2017. 2016'da Gürcistan'da ortaya çıkmasından sonra Türkiye'ye girdiği tahmin ediliyor.

BİYOLOJİK VE KİMYASAL TEDBİRLER

Tarım ve Orman Bakanlığı, böceğin tarımsal ürünlere zararını engellemek için biyolojik ve kimyasal çözüm yolları uyguluyor. Bakanlık, geçen yıl yaptığı açıklamda kahverengi kokarca böceğine karşı çalışmalar için 160 milyon TL bütçe ayrıldığını duyurdu.

Alınan önlemler çerçevesinde kahverengi kokarca böceğinin baş düşmanları olarak bilinen sülünler ve samuray arıları doğaya salınıyor, feromon tuzaklar kuruluyor ve ilaçlama yöntemleri uygulanıyor.

SAKARYA'DA ÇİFTÇİYE İLAÇ DESTEĞİ VERİLDİ

Böceklerden Sakarya'da da özellikle fındık üreticileri müzdarip.

Sakarya İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince zararlının popülasyonunun takip edilmesi, yayılımının önlenmesi ve üretimde oluşturduğu kayıpların azaltılması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürütülüyor.

160 FEROMON TUZAĞI DAĞITILDI

Kocaali ilçesine bağlı Şerbetpınarı Mahallesi'nde "Birlikte Mücadele, Bereketli Gelecek" sloganıyla düzenlenen toplu mücadele programında üreticilere ilaç desteği sağlandı, fındık üreticilerine bitki koruma ürünleri dağıtılarak traktörlerle toplu ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Yaklaşık 167 bin dekar fındık arazisi bulunan ilçede kahverengi kokarcaya karşı kullanılan Tarım ve Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmış 1000 kutu bitki koruma ürünü ile 160 "funnel" tipi feromon tuzağı dağıtıldı, yetkililerce 52 bilinçlendirme eğitimi düzenlendi.