'Korkunç Türk' Koca Yusuf efsanesi

Koca Yusuf, Türk güreş tarihinin en ünlü başpehlivanlarından biridir.

"Cihan Pehlivanı" ve "Korkunç Türk" olarak tanınır.

Dev cüssesi, gücü ve ahlakı ile efsane olmuştur. 1857 yılında Bulgaristan'ın Şumnu kasabasında doğdu. 1898 yılında okyanusta batan bir gemide hayatını kaybettiği bilinir.

128 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Türk güreşinin "cihan pehlivanı" lakaplı efsane ismi Koca Yusuf'un (Yusuf İsmail) hayatını kaybettiği gemi kazasının üzerinden 128 yıl geçti.

Bulgaristan'ın Şumnu kasabasının Karalar köyünde 1857 yılında dünyaya gelen Koca Yusuf'un, minderde grekoromen güreş yapan ilk Türk pehlivan olduğu düşünülüyor.

"SIRTI YERE GETİRİLEMEYEN PEHLİVAN"

"Sırtı yere getirilemeyen pehlivan" olarak bilinen Koca Yusuf, dönemin ünlü güreşçilerinden Şumnulu Dursun Pehlivan, Nasuhçulu Kel İsmail Pehlivan ve Pomak Osman tarafından yetiştirildi.

Koca Yusuf'un, Kırkpınar tarihinde 26 yıl boyunca üst üste başpehlivanlığı elinde bulunduran Kel Aliço ile 1885 yılında güreştiği, müsabakanın sabahtan akşama kadar sürdüğü ve iki pehlivanın da yenişemediği rivayet edilmektedir. Buna göre mücadele sırasında güreşi bırakan Kel Aliço, başpehlivanlığı Koca Yusuf'a verdi.

BAŞPEHLİVAN

Türk güreşinde o günden sonra Koca Yusuf dönemi başladı. Başpehlivan ünvanını alan Koca Yusuf, Kel Aliço'nun çırağı Adalı Halil'i üst üste iki kez yendi.

DOĞDUĞU KÖYE ADI VERİLDİ

Doğduğu köy nedeniyle önce "Karalarlı" sonra da "Şumnulu" isimleriyle tanınan güreşin efsanesi; iri gövdesi, becerisi ve yiğitliğiyle "Koca" lakabını aldı.

Rıza Tevfik, 1900 yılında "Güreşte Avrupa ile Türk usulü arasındaki fark ve müşahebet" başlıklı yazısında kendisinden "Koca Yusuf" diye bahsedince de lakabı kalıcı oldu.

"KORKUNÇ TÜRK"

Yaptığı güreşlerde yenilmemesi ve heybeti nedeniyle dünyada "Korkunç Türk" (Terrible Turk) olarak tanındı.

ABD'DEN DÖNERKEN GEMİ KAZASINDA VEFAT ETTİ

Koca Yusuf, 1894'ten itibaren Avrupa ve ABD'de dönemin ünlü güreşçileriyle müsabakalar yaptı.

Fransa'da 3 sene hiç yenilmeyen ve rakipsiz kalan Koca Yusuf, aldığı teklifle ABD'ye gitti.

"TÜRK GİBİ GÜÇLÜ"

ABD'de çıktığı 33 müsabakayı da kazanarak minderi rakiplerine dar eden efsane pehlivan, dünyaya "Türk gibi güçlü" sözünü söyletti.

GEMİ KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Koca Yusuf, ABD'den yurda dönmek için 21 Mayıs 1898'de Fransız bandıralı La Bourgogne transatlantiği ile yola çıktı. Yusuf, bindiği geminin 4 Temmuz sabahı New York'un kuzeydoğusundaki Sable Adası'nın 60 mil açıklarında İngiltere bandıralı Cromartyshire şilebiyle çarpışıp batması sonucu hayatını kaybetti.

Yusuf, Atlantik Okyanusu'ndaki gemi kazasında hayatını kaybettiğinde 42 yaşındaydı.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN YAS İLAN EDİLDİ

Koca Yusuf'un ölümünün arından Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid tarafından ülkede yas ilan edildi.

"Cihan Pehlivanı"nın mezarının Portekiz'in Azor Adaları'ndaki bir kilisenin bahçesinde olduğu iddia edildi.

Türkiye Güreş Federasyonu, bu iddianın gerçekliğini araştırmak üzere komisyon kurdu.