Filistinlilerin Osmanlı'nın cihad çağrısına 'destek' telgrafı yeniden gündemde

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Bir anlaşma imzalanarak ateşkesin sağlandığı duyurulsa da bu İsrail'e engel olmuyor.

Gazze'de toplam can kaybı 70 bini aşarken sosyal medyada da enformasyon savaşı da veriliyor.

SOSYAL MEDYADA 'FİLİSTİNLİLER TÜRKLERE İHANET ETTİ' YALANI

İsrail'in saldırılarını sözde meşru bir zemine oturtmak isteyenler, sosyal medyada Türkleri ve Arapları düşmanlaştırma amacı güderek asılsız iddialarda bulunuyor.

Bu iddialar arasından en dikkat çekeni Filistinli Arapların Osmanlı devrinde Türklere ihanet etmesi.

İDDİALARA TARİHİ TELGRAF İLE YANIT

Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Uğur Ünal'ın geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından "Kardeşliğin kalp atışını duyacağımız tarihi bir telgraf" başlığıyla yayınladığı arşiv belgesi bu iddialara yanıt niteliği taşıyor.

Tarihi telgraf paylaşımında I. Dünya Savaşı sırasında Filistinli Arapların, Türk Devleti Osmanlı'nın yanında olduğu, canları ve mallarıyla vatan müdafaasında bulunacaklarına dair ifadeleri yer alıyor.

"KUDÜS HALKI, CİHAT İLANININ ARDINDAN FEDAKARLIĞA HAZIRDIR"

18 Kasım 1914 tarihli telgrafın özet kısmında "Kudüs halkının Osmanlı Devleti'nin cihat ilan etmesinin ardından Mescid-i Aksa'da toplanarak vatan, din ve devletin korunması uğruna can ve mallarını feda etmeye hazır olduklarını bildiren telgrafı." ifadeleri yer alıyor.

400 YIL OSMANLI YÖNETTİ

400 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü Filistin, 1896 yılında Theodor Herzl ile Siyonizmin hedefi oldu.

Filistin toprakları üzerinde İsrail devletinin kurulmasına, Balfour Deklarasyonu adıyla da bilinen, Rothschild ve Balfour arasındaki yazışmalar sonucunda hazırlanan deklarasyon zemin oluşturdu.

KANLI MEKTUP

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist hareketin önemli isimlerinden Baron Walter Rothschild'e 2 Kasım 1917'te yazdığı mektupta Filistin topraklarında Yahudilere bir "vatan" kurulmasını vadediyordu.

Böylelikle İngiltere, I. Dünya Savaşı'na yeni girmiş Amerika Birleşik Devleti'nde güçlü olduğuna inandığı Yahudi diasporasını etkilemeyi amaçlıyordu.

İSYANLAR, KATLİAMLARA BASTIRILDI

İngiliz General Edmund Allenby, Aralık 1917'de Kudüs'ü işgal ederek, Filistin'in Birinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti'ne bağlılığını sonlandırdı ve Siyonistlere hareket alanı açtı.

Filistinliler, 1920 ve 1930'larda direnç göstererek pek çok isyan çıkarmışlarsa da hem artarak devam eden Yahudi göçü hem de İngiliz ordusu ve Siyonist çeteler bu kalkışmaları çoğu zaman kanlı katliamlarla bastırmıştı.

1918'DE OSMANLI ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Balfour Deklarasyonu sonrasında, 1918 yılında Osmanlı askerleri Filistin'den çekildi.

1880 ile 1918 arasında Filistin'deki Yahudilerin sayısı 24 binden 65 bine, nüfusun yüzde 10'una çıktı.

İngiliz mandası altındaki Filistin'e 1920-1940 arası dönemde Yahudi göçü hız kazandı ve son olarak Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilere yönelik Nazilerin gerçekleştirdiği soykırım sebebiyle göç oranı giderek arttı.

1948 YILINDA KATİL DEVLET KURULDU

Bu süreçte Filistinliler, topraklarındaki Yahudi nüfusun artışına karşı çıkmaya çalıştı.

Ancak İngilizlerin manda yönetimini sonlandırarak Filistin'den çekilmesinin ardından, 1948 yılında Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) diye andığı İsrail devletinin kuruluşu gerçekleşti.