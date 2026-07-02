Çıldır Gölü'nde 32 yıl sonra rekor su seviyesi

Türkiye'nin önemli doğal zenginliklerinden biri olan Çıldır Gölü, uzun yılların ardından su seviyesinde tarihi bir yükseliş yaşadı. Son dönemde etkili olan yağışlar ile dağlardaki kar örtüsünün erimesi sayesinde gölde ölçülen su seviyesi, son 32 yılın en yüksek değerine ulaştı. Göldeki yükseliş, kuraklık nedeniyle yaşanan çekilmelerin ardından bölge halkını ve doğaseverleri sevindirdi.

YAĞIŞLAR VE KAR SULARI GÖLÜ BESLEDİ

Yapılan ölçümlere göre Çıldır Gölü'ndeki su miktarı, uzun yılların ardından rekor seviyeye çıktı. Uzmanlar, özellikle ilkbahar ve yaz başında etkisini gösteren yağışların yanı sıra yüksek rakımlı bölgelerde biriken karların kontrollü şekilde erimesinin gölün yeniden dolmasında belirleyici rol oynadığını değerlendiriyor.

Doğal su kaynaklarının beslenmesiyle birlikte gölde gözle görülür bir seviye artışı yaşandı.

EKOSİSTEM İÇİN OLUMLU GELİŞME

Çıldır Gölü kıyısında balık lokantası işleten Canılgın Uzunkaya, su seviyesindeki yükselişin yalnızca görsel açıdan değil, gölün ekolojik dengesi bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti.

Artan su miktarının balık popülasyonuna olumlu katkı sağlamasının beklendiğini belirten Uzunkaya, göçmen kuşlar başta olmak üzere bölgedeki yaban hayatının da bu gelişmeden olumlu etkileneceğini söyledi.

KURAKLIĞIN İZLERİ SİLİNMEYE BAŞLADI

Son yıllarda kuraklık nedeniyle zaman zaman su çekilmelerinin yaşandığı Çıldır Gölü'nde bu yıl ulaşılan seviye, son 32 yılın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti.

Su seviyesindeki yükselişle birlikte göl çevresindeki doğal yaşam yeniden hareketlenirken, yeşeren kıyılar ve genişleyen su alanları bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİ ARTTI

Rekor seviyeye ulaşan Çıldır Gölü, bölgeyi ziyaret eden doğa tutkunlarının da ilgisini çekti. Göl kıyısında oluşan manzara ziyaretçilere eşsiz görüntüler sunarken, fotoğraf tutkunları da doğal güzellikleri objektiflerine yansıttı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, göldeki su seviyesinin düzenli olarak takip edildiğini belirterek vatandaşlardan göl çevresinde güvenlik tedbirlerine uymalarını istedi.