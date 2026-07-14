Çin, çölde ABD gemisi inşa etti

Çin Halk Cumhuriyeti'nin, ABD ile askeri rekabeti giderek artıyor.

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Taklamakan Çölü'nde ABD Donanması'nın en yaygın savaş gemilerinden Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze muhriplerinin tam ölçekli, üç boyutlu maketlerini inşa etti.

GERÇEKÇİ HEDEF STRATEJİSİ İÇİN MAKET ABD GEMİLERİ İNŞA EDİLİYOR

Bu maketler, uydudan elde edilen görüntüler sayesinde ortaya çıktı.

İnşa edilen maketler, Çin'in anti-gemi balistik füze ve hipersonik silah testlerinde gerçekçi hedefler kullanma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD DONANMA UNSURLARINI TAKLİT EDİYORLAR

Çin, uzun yıllardır Taklamakan Çölü'ndeki askeri test sahalarında ABD donanma unsurlarını taklit eden hedefler inşa ediyor.

2021'de uydu görüntülerinde, bir uçak gemisi silueti ile en az iki Arleigh Burke sınıfı destroyer benzeri düz hedefler tespit edilmişti.

HİPERSONİK SİLAH SİSTEMLERİ TEST EDİLİYOR

Bunlar, Çin'in DF-21D ve DF-26 gibi anti-gemi balistik füzelerinin yanı sıra hipersonik silah sistemlerini test etmek için kullanıldığı değerlendiriliyordu.

Daha sonra 2023-2024 yıllarında Gerald R. Ford sınıfı uçak gemisi benzeri hedefler de aynı bölgede gözlemlendi.

Bu hedefler genellikle raylı sistemler üzerine yerleştirilerek hareket ettirilebiliyor ve denizdeki manevra kabiliyetini simüle ediyordu.

YENİ MAKET, TAM ÜÇ BOYUTLU YAPIYA SAHİP

Yeni inşa edilen maket ise önceki 2D siluetlerden farklı olarak tam üç boyutlu yapıya sahip; gemi üst yapısı, radar kesitini taklit eden detaylar ve sensörlerle donatılmış durumda.

Bu sayede füze güdüm sistemleri, gerçek bir savaş gemisinin radar imzası ve yapısal özelliklerini daha gerçekçi biçimde test edebiliyor.