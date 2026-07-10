Çin, yeniden kullanılabilir uzay roketinin inişini başarıyla gerçekleştirdi

ABD'nin uzaydaki hegemonyasını kırmak amacıyla Çin, her geçen gün yeni atılımlar yapıyor.

Bu kapsamda son yılların en kritik ve hayati teknolojisi olan yeniden kullanılabilir roket teknolojisi, Çin için büyük bir öneme sahip.

BBC haber sitesi, Çin'in yeniden kullanılabilir uzay roketi alanında tarihi bir gelişme yaşadığına dair dikkat çeken bir haber yayımladı.

ROKETİ İLK KEZ BAŞARIYLA İNDİRDİLER

Habere göre Çin, ülkenin uzay programı için büyük bir atılım niteliğinde olan yeniden kullanılabilir bir roketi ilk kez başarıyla yere indirdi.

Çin Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CASC), Long March 10B roketini ülkenin güneyindeki Hainan'dan fırlattı.

ABD HEGEMONYASINA MEYDAN OKUYABİLİR

Roketin üst kademesinden ayrıldıktan yaklaşık altı dakika sonra, itici motoru dikey olarak Dünya'ya geri döndü ve yüzer bir platform üzerinde kurtarıldı.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin'in başarılı inişlerinin ardından bu gelişme; Çin'in, yeniden kullanılabilir roketler konusunda Amerika'nın hegemonyasına meydan okuyabileceğine işaret ediyor.

MALİYETLER DÜŞECEK

Çin'in bu yeni başarısı sayesinde roketlerin yeniden kullanılmasıyla uydu fırlatma ve uzay araştırmalarının maliyeti önemli ölçüde düşürülebilir.

Aralık 2015'te SpaceX, yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketini ilk kez yörünge uçuşundan indirmeyi başarmıştı; ardından Kasım 2025'te Blue Origin'in New Glenn roketi de benzer bir görevi başarıyla gerçekleştirdi.