Çin'de Bavi Tayfunu alarmı
Çin'in doğusundaki Cıciang eyaleti, Bavi Tayfunu'nun etkisi altına girerken yaklaşık 1,72 milyon kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.
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Çin'de Bavi Tayfunu...
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde etkili olan ‘Bavi Tayfunu' 172 milyon kişiyi etkiledi.
YUHUAN KENTİNİN KIYILARINI VURDU
Zhejiang Meteoroloji Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, 'Bavi Tayfunu'nun eyalete bağlı Yuhuan kentinin kıyılarını vurduğu duyuruldu.
ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR
Açıklamada, tayfunun kuzeybatı yönünde ilerleyerek etkisini kademeli olarak kaybetmesinin beklendiği de bildirildi.
ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK
Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi’nden yapılan açıklamada ise ülkenin doğu kesimlerinde üç gün boyunca şiddetli yağışların etkili olacağı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)