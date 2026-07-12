Çin'de Bavi Tayfunu alarmı

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Çin'de Bavi Tayfunu...

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde etkili olan ‘Bavi Tayfunu' 172 milyon kişiyi etkiledi.

YUHUAN KENTİNİN KIYILARINI VURDU

Zhejiang Meteoroloji Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, 'Bavi Tayfunu'nun eyalete bağlı Yuhuan kentinin kıyılarını vurduğu duyuruldu.

ETKİSİNİ KAYBETMESİ BEKLENİYOR

Açıklamada, tayfunun kuzeybatı yönünde ilerleyerek etkisini kademeli olarak kaybetmesinin beklendiği de bildirildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi’nden yapılan açıklamada ise ülkenin doğu kesimlerinde üç gün boyunca şiddetli yağışların etkili olacağı kaydedildi.