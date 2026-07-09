Çin'de fabrikada çıkan yangında 28 kişi öldü

Çin'in Fucien eyaletine bağlı Cinciang bölgesindeki ayakkabı fabrikasında yerel saatle 12.04'te yangın çıktı.

Yetkililer yangında ilk belirlemelere göre 28 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olay yerine 35 araç ile 180'den fazla personelden oluşan itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Şİ'DEN SORUŞTURMA TALİMATI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaralıların kurtarılması ve tedavisi için tüm imkanların seferber edilmesi, olayın nedeninin ise soruşturulması talimatını verdi.