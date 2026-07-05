Çin'de sel: 5 ölü

Çin'de sel felaketi...

Ülkenin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren sel etkili oldu.

Sel sonucunda İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Tongliao ili steplerinde sürü otlatan 2 çoban, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Liaoning eyaletinin Fuşun ilinde de dün gündüz saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle selde 3 kişi yaşamını yitirdi.

3 BİN 596 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE NAKLEDİLDİ

Kentte selin etkilediği bölgelerde yaşayan 3 bin 596 kişi güvenli bölgelere nakledildi.

Bu arada ülkenin güneyinde de Maysak Tropik Fırtınası nedeniyle alarm durumu devam ediyor.