Çin'de sel: 5 ölü
Çin'de ülkenin kuzey bölgelerinde sağanak nedeniyle meydana gelen sellerde 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
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Çin'de sel felaketi...
Ülkenin kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren sel etkili oldu.
Sel sonucunda İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Tongliao ili steplerinde sürü otlatan 2 çoban, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.
3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Liaoning eyaletinin Fuşun ilinde de dün gündüz saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle selde 3 kişi yaşamını yitirdi.
3 BİN 596 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE NAKLEDİLDİ
Kentte selin etkilediği bölgelerde yaşayan 3 bin 596 kişi güvenli bölgelere nakledildi.
Bu arada ülkenin güneyinde de Maysak Tropik Fırtınası nedeniyle alarm durumu devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)