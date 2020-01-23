Çin'de vatandaşın sağlıklı yiyecek kavgası

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs, ölümleri de beraberinde getiriyor.

Şimdiye kadar 17 kişinin yaşamını yitirdiği virüs, toplamda 571 kişide tespit edilidi.

Öte yandan bilim insanları, virüsün yarasalarda bulunduğunu ve yarasa çorbasından insanlara geçtiğini söyledi.

MARKETLERDE İZDİHAM

Giriş ve çıkışın yasak olduğu Vuhan kentinde halk, marketlere akın etti. Köpek bacağı ve yarasa yemekten vazgeçen Çinliler, marketlerde sebze reyonlarında ürün bırakmadı. Vatandaşın sebze için kavga ettiği anlar, kameralara yansıdı.

Çin'in Wuhan şehrinde alışveriş kavgası - VİDEO