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Çin'de yolcu, uçağın acil çıkış kapısını açtı

Uçağın kalkışından kısa süre önce acil çıkış kapısını açan yolcu, temiz hava almak için açtığını söyledi.

Haber Merkezi | 26.09.2019 - 12:08..
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Çin'in Hubei bölgesinin başkenti Wuhan'da bulunan havalimanında uçağın kalkmasını bekleyen bir yolcunun, acil çıkış kapısını açtığı görüldü.

Xiamen Hava Yolları'na ait bir uçakta gerçekleşen olayda, yolcunun acil çıkış kapısını temiz hava almak amacıyla açtığı bildirildi.

KAPIYI AÇINCA 1 SAAT RÖTAR YAPTI

Gansu Bölgesi'ndeki Lanzhou'ya gitmek için havalanmak üzere olan uçak ise acil çıkış kapısının açılması üzerine, bir saat rötarlı olarak hareket edebildi.

Çin'de yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı VİDEO

"UÇAK ÇOK HAVASIZDI, HAVAYA İHTİYACIM VARDI"

Kapıyı açan yolcuya, 'Neden kabin görevlilerinin direktifine uymayarak kapıyı açtığı' sorulduğunda ise 50'li yaşlarında olan kadın, "Uçak çok havasızdı ve temiz havaya ihtiyacım vardı." ifadelerini kullandı.

Çin'de yolcu, uçağın acil çıkış kapısını açtı

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