KAAN'ın Test Pilotu Demirbaş: Bu işin en son sınırına meydan okuyoruz Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla konuşan Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı KAAN'ın Test Pilotu Barbaros Demirbaş, ilk uçuşta yaşadıklarını anlatırken, “KAAN ile bu işin en son sınırına meydan okuyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

Türkiye, savunma sanayii alanında önemli adımlar atarak dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Son olarak Milli Muharip Uçağı KAAN'ın ikinci prototipinde son aşamaya gelindi.

26 Nisan Dünya Pilotlar Günü dolayısıyla KAAN'ın Test Pilotu Barbaros Demirbaş, değerlendirmelerde bulundu.

İlk uçuştan soraki heyecanını anlatan Demirbaş, gurur verici anlara şahit olduğunu aktardı.

“KAAN ile bu işin en son sınırına meydan okuyoruz”

Pilotlar Günü’ne yönelik konuşan Test Pilotu Barbaros Demirbaş, “Pilotlar Günü özelinde değil her zaman, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İstikbal Göklerdedir’ deyişi çok meşhur ama onun devamında da ‘Göklerini koruyamayan uluslar, geleceklerinden emin olamazlar’ diye devam ediyor o cümle. Göklerimizi korumak zorundayız geleceğimiz için. Dünyada da bunu görüyoruz zaten. İzleyenlere, tüm milletimize, tüm Türk dostlarına kalpten selamlar. Biz Türk havacılığında Hürkuş ile bir başlangıç yaptık. Hürjet ile jet çağını açtık. Şimdi KAAN ile bu işin en son sınırına meydan okuyoruz. Yapılan işler çok büyük, çok güzel İnşallah daha da güzellerini daha da büyüklerini yapmak için çalışmak zorundayız. Mutluyum umutluyum.” şeklinde konuştu.

"Uçuş esnasındaki onların hatta tüm milletimizin dualarını, inancını hissettik"

Milli Muharip Uçak KAAN’ın ilk uçuş tarihi olan 21 Şubat’ın Türkiye için önemine vurgu yapan Test Pilotu Barbaros Demirbaş, “Üstümüzdeki sorumluluk çok büyüktü, hem benim hem ekip arkadaşlarımın. Çok iyi hazırlanmıştık. Uçağımıza; yer testleri, simülatör testleri, laboratuvar testleri, güvenimiz çok yüksekti. Bir planımız vardı. Bu plan hem normal usuller hem anormal usuller hem emergency usuller. Bizim hissettiğimiz şey o planı hatasız bir şekilde planlandığı şekilde uygulamak. Uçağı emniyetle uçuşunu gerçekleştirip indirip park yerine geri dönmekti. Mottomuz da ‘Kaldırdıysak uçuracağız, uçurduysak indireceğiz, indirdiysek durduracağız’ diye. Çünkü ağır bir uçak. Fren sistemi ilk kez uçuştan sonra denendi. Ben heyecanlı değildim ama çok gururluydum. Özellikle uçuşa giderken arkadaşların bizi uğurlaması, uçuş esnasındaki onların hatta tüm milletimizin dualarını, inancını hissettik.” ifadelerine yer verdi.

"Herkesin çok büyük emeği var"

İniş anında yaşadıklarını anlatan KAAN’ın Test Pilotu Demirbaş, “Ben uçaktan çıktım merdivenle, bir baktım bir ordu koşarak geliyor. Hem inmek istiyorum hem de onlar gelmeden inmek istemedim. Orada uzun bir süre alkışladık birbirimizi, selamladık. Çok duygulu, güzel bir andı. Görüntü de çok güzeldi. Herkesin çok büyük emeği var, milletimizin malı. Bize emanet. En kısa zamanda Hava Kuvvetlerine uçması, görev yapması vazifemiz.” dedi.

"Bence çok başarılıydık"

İlk uçuş sonrası KAAN’ın durumuna dair bilgi veren Demirbaş, “İlk uçuş çok önemli bir uçuş. Çünkü çok fazla bilinmezlikler var. Bu bilinmezlikleri minimuma indirmek için yerde yapılan çok büyük faaliyetler var. Ama ne kadar yaparsanız yapın, yerde ne kadar hızlı taksi yaparsanız yapın hiçbir zaman bir uçuş ortamı, uçağın havadaki davranışı, kontrol sisteminin tüm uçak sistemlerinin onu destekleyişini emin olmak mümkün değil. Bence KAAN’ın kalkışta dikkat çeken bir yatay stabilize hareketi var. Ben kokpit içerisinde onu hissetmedim. Uçak çünkü benim verdiğim kumandaları gerçeklemek için uğraşıyordu. Benim de amacım uygun burun kaldırma açısına geçmekti. Kokpit içi güzel. Şimdi yaklaşık bir aydır tüm veriler inceleniyor. Sık sık data analiz yapıyoruz. Oradaki konuda tehlikeli bir noktada değil ama ilk uçuştan alınan verilerle trimlenecek veya iyileştirilecek konularımız var. Bence çok başarılıydık.” ifadelerine yer verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)