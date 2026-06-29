Çin'in Sıçuan eyaletinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Çin Deprem Ağları Merkezi, Çin'de 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün Sıçuan eyaletinin Yibin ilinin Gaoşien ilçesi olduğu belirtildi.
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Asya ülkesi Çin’de, deprem paniği yaşandı.
Çin Deprem Ağları Merkezi'nden (CENC) yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde merkez üssü Sıçuan eyaletinin Yibin ilinin Gaoşien ilçesinde, 5.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
CAN KAYBI YOK
6 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı.
13 KİŞİ YARALANDI
Sadece deprem anında hafif yaralanan 13 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
3. SEVİYE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Depremin ardından 3. seviye acil durum ilan edildi, hasar gören binalarda yaşayan 196 kişi geçici barınaklara yerleştirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)