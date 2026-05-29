Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda 210 günlük görev sona erdi

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cang Lu, Vu Fey ve Cang Hongcang’ı taşıyan kapsül, öğle saatlerinde istasyondan ayrıldı. Yaklaşık 5 saat süren yolculuğun ardından kapsül güvenli şekilde Dünya’ya ulaştı.

210 GÜNLÜK TARİHİ GÖREV

“Şıncou-21” ile 31 Ekim 2025’te uzaya gönderilen ekip, Tiengong Uzay İstasyonu’nda toplam 210 gün görev yaptı. Bu süre, Çinli taykonotların bugüne kadarki en uzun uzay görevi olarak kayıtlara geçti.

Görev süresince istasyonda bilimsel deneyler, teknik bakım çalışmaları ve yaşam destek sistemlerine ilişkin testler gerçekleştirildi.

GÖREV DEVRİ YENİ EKİBE YAPILDI

Çin’in uzay istasyonuna gönderilen 10. taykonot ekibi olan görevli grup, kısa süre önce istasyona ulaşan yeni ekip “Şıncou-23” taykonotlarına görev devrini gerçekleştirmişti. Böylece istasyondaki dönüşümlü çalışma düzeni devam etmiş oldu.

TİENGONG UZAY İSTASYONU VE YAPISI

ABD’nin Uluslararası Uzay İstasyonu programına katılımının dışında kalan Çin, kendi yörünge istasyonunu inşa ederek uzay çalışmalarını bağımsız şekilde sürdürüyor.

“Tiengong” (Gök Sarayı) adı verilen istasyon; bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşuyor. İlerleyen süreçte bir uzay teleskobunun da sisteme eklenmesi planlanıyor.

UZAYDA “T” FORMUNDA YAPI

“Tienhı” çekirdek modülü, “Vıntien” ve “Mıngtien” adlı laboratuvar modülleriyle birleşerek istasyonun T biçimindeki ana yapısını oluşturuyor. İstasyon, dönüşümlü taykonot ekipleriyle faaliyetlerini sürdürüyor.