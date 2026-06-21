Çıralı Obruk Gölü kuraklığa teslim: Yağışlar da su getirmedi

Konya'nın Karapınar ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan obruk, geçmişte sahip olduğu su seviyesiyle bölgenin doğal cazibe merkezlerinden biriydi.

Yüzme ve kamp faaliyetlerinin yapıldığı alan, bugün ise çatlamış zemin ve boş mağaralarıyla kuraklığın sembolü haline geldi.

Yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik alanıyla dikkat çeken obruk içinde yer alan insan yapımı mağaralar da suyun çekilmesiyle birlikte tamamen görünür hale geldi.

YAĞIŞLAR YETERSİZ KALDI

Bölgede son dönemde etkili olan yağışlara rağmen Çıralı Obruk Gölü’nün su tutmadığı gözlemlendi. Yer altı su seviyesindeki düşüşün devam etmesi nedeniyle gölün yeniden dolmadığı ifade ediliyor.

Alanda zaman zaman yeni zemin çökmelerinin de yaşandığı belirtiliyor.

“OBRUKLARDA SU SEVİYESİ DÜŞTÜ”

Yöre sakinlerinden çiftçi Ali Özdinç, obruk oluşumlarının bölgenin doğal yapısının bir parçası olduğunu belirterek su seviyesindeki değişime dikkat çekti.

Özdinç, süreci şöyle anlattı:

"Obruk, toprağın çökmesiyle oluşuyor. Eskiden bazı obruklarda su çıkardı. Şimdi su seviyesi düştüğü için artık çıkmıyor. Çıralı Obruğu da zamanında su doluydu ama artık kayboldu."

TURİZM NOKTASINDAN KURAKLIK SİMGESİNE

Bir dönem turistlerin yoğun ilgi gösterdiği, fotoğraf çektirdiği ve kamp yaptığı Çıralı Obruğu, bugün kuraklığın en somut örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

Ziyaretçilerin artık su yerine boş kaya yapıları ve mağaralarla karşılaştığı obruk, bölgedeki su kaynaklarının geldiği noktayı gözler önüne seriyor.