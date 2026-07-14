Citroen Türkiye, ilk 6 aylık satış rakamlarını açıkladı

Citroen, Türkiye otomotiv pazarındaki istikrarlı büyümesini 2026'nın ilk yarısında da sürdürerek toplam pazar payını yüzde 5,3 seviyesine çıkardı.

Bu güçlü performansıyla marka, binek ve hafif ticari toplam pazarında sekizinci sıraya yükselmeyi başardı.

HAFİF TİCARİLER BELİRLEYİCİ OLDU

Markanın ilk yarıdaki başarısında, 11 bin 718 adet satış ve yüzde 9,9 pazar payı elde eden hafif ticari araç segmenti belirleyici rol oynadı.

Bu yıl 30'uncu yaşını kutlayan ve üçüncü çeyrek itibarıyla Tofaş Fabrikası'nda üretilecek olan Berlingo, 8 bin 112 adetlik satışıyla ailenin en güçlü üyelerinden biri oldu.

D-Panelvan segmentindeki Jumpy modeli ise segment payını büyük bir sıçrayışla yüzde 11,3'e yükselterek üçüncülüğe yerleşti.

Yerli üretim gücüyle desteklenen ticari modeller, markanın Türkiye'deki pazar payını artırmasında önemli bir katkı sağladı.

Elektrikli otomobil pazarında da vites artıran Citroen, 4 bin 749 adetlik satış rakamıyla yüzde 5,9 pazar payı elde ederek altıncı sıraya yerleşti.

Markanın B-SUV temsilcisi C3 Aircross 6 bin 248 adet, C5 Aircross ise 4 bin 27 adet satışla SUV pazarındaki yükselişe güçlü bir destek verdi.

B-HB segmentindeki C3 modeli satışlarını artırarak kendi kategorisinde dördüncü sıraya yerleşirken, C4 modeli ise C-HB segmentinde liderliğini korumaya devam etti.