CNN: ABD, İran'daki okul saldırısında istihbaratın 'eski bilgi' uyarısını dikkate almadı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlattıkları 28 Şubat günü, İran'ın Minab bölgesinde bulunan Şacereh Tayebeh Kız İlkokulu'na yapılan saldırıda 168 çocuk öldürüldü.

ABD uçakları tarafından vurulan okulun bulunduğu bölgenin 15 yıl önce İran askeri üssü bulunduğu ortaya çıktı.

İSTİHBARATIN UYARILARI DİNLENMEDİ

CNN'in 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD ordusunda görevli üst düzey komutanlar, İran'daki hedeflere dair istihbaratın oldukça eski olduğuna dair veri tabanı bilgilerini hesaba katmadı.

İstihbarat ve askeri yetkililer arasında gönderilen mesajlar, yıllar önceki istihbarata dayanan hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini içeriyordu.

Kaynaklardan biri, ABD askeri yetkilileri hakkında "Saldırıdan sonra günler içinde nasıl bir hata yaptıklarını anladılar" ifadesini kullandı.

"OKUL ÜSSÜN İÇİNDE" DEMİŞTİ

Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Saldırının sorumlusu CENTCOM Komutanı Brad Cooper, Kongre'de verdiği ifadede, okulun "aktif bir İran Devrim Muhafızları Ordusu füze üssünde bulunduğunu" iddia etmişti.