Dominik Livakovic, Fenerbahçe'den bonservisiyle ayrılıyor

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'de ayrılık iddiası gündeme geldi.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlilerde 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın kalesini koruyan Dominik Livakovic ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

ANLAŞMA YAKIN

Hırvat basınından TPortal'ın haberine göre; Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb, kaleci Dominik Livakovic'in transferi için anlaşmaya yaklaştı.

Habere göre ülkesine geri dönmek isteyen Livakovic için Zagreb, 3 milyon euro ve 1 milyon euro bonus vermeyi kabul etti.

Haberde Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'nin 1 milyon euroluk taksidini de silerek anlaşmayı 3 milyon euroya tamamlamak istiyor.

2023'TE FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU

Fenerbahçe, 2023'te Dinamo Zagreb'den Dominik Livakovic'i 6.65 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

GEÇEN SEZONU KİRALIK OLARAK GEÇİRDİ

31 yaşındaki file bekçisi geçen sezonun ilk yarısını Girona'da ikinci yarısını ise Dinamo Zagreb'de kiralık geçirmişti.