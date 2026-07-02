Avrupa Birliği'nin mayıs işsizlik oranı: Yüzde 5,9

Yapay zeka ve şirketlerin küçülmesi nedeniyle Avrupa'da toplu işten çıkartmalar yaşandı. Bu nedenle mayıs ayı işsizlik oranı merakla takip ediliyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de nisanda yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayısta değişmedi.

Eurostat, geçmişe yönelik verilerde güncelleme yaptı. Kurum, daha önce 6,3 olarak açıklanmış Euro Bölgesi nisan ayı işsizlik oranını yüzde 6,2 olarak revize etti.

Öte yandan, işsizlik oranı, 2025'in mayıs ayında Euro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

FİNLANDİYA'DA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10,6

Mayısta işsizlik oranı, Finlandiya'da yüzde 10,6, İspanya'da 10,3, İsveç'te 8,7, Fransa'da yüzde 8,2 ve Yunanistan'da 8,1 oldu.

AB’DE İŞSİZ SAYISI

AB'de işsiz sayısı, mayısta 13 milyon 163 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 10 milyon 986 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.

Mayısta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 918 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 313 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,2, Euro Bölgesi'nde ise yüzde 14,7 olarak kaydedildi.