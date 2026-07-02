Vatikan, Papa'dan onay almadan piskopos atayan 6 gelenekçiyi aforoz etti

Katolik Kilisesi'nde uzun süredir devam eden gelenekçi tartışmaları yeni bir dönüm noktasına ulaştı.

Vatikan, Papa 14. Leo'nun yetkisini hiçe sayarak piskopos ataması gerçekleştiren Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu'na bağlı din adamları hakkında en ağır kilise yaptırımlarından biri olan aforoz kararını uygulamaya koydu.

Kararın, Kilise'nin birliğini korumaya yönelik güçlü bir mesaj niteliği taşıdığı belirtiliyor.

VATİKAN'DAN RESMİ AFOROZ KARARI

Vatikan'ın yayımladığı kararnameye göre, Papa 14. Leo'nun onayı olmadan İsviçre'nin Valais Kantonu'ndaki Econe'de dört yeni piskopos atanmasının ardından harekete geçildi.

İman Doktrini Kurulu Bakanı Kardinal Victor Manuel Fernandez tarafından imzalanan kararnamede, Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu'nun (SSPX) üst yönetiminin yapılan uyarılara rağmen Papa'nın iradesine aykırı hareket ettiği ve bu eylemin "bölücü" nitelik taşıdığı vurgulandı.

6 DİN ADAMI KİLİSEDEN DIŞLANDI

Karar kapsamında Piskopos Alfonso de Galarreta ile birlikte takdis törenini gerçekleştiren Piskopos Bernard Fellay ve piskopos olarak atanan Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry ve Marc Hanappier hakkında aforoz cezası verildi.

Katolik Kilisesi hukukuna göre aforoz edilen kişiler, kilisenin dini yaşamından ve sakramentlerinden men edilmiş sayılıyor.

"KİLİSENİN BİRLİĞİNE KARŞI BÖLÜCÜ EYLEM"

Kararnamede, Papa'nın açık iradesine rağmen gerçekleştirilen piskopos atamalarının Kilise'nin birliğini hedef alan bölücü bir girişim olduğu ifade edildi.

Vatikan ayrıca diğer Katolik topluluklarını ve inananları da söz konusu grubun faaliyetlerine katılmamaları konusunda uyardı. Açıklamada, benzer girişimlerde bulunanların da aforoz cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

PAPA DAHA ÖNCE SON KEZ UYARMIŞTI

Papa 14. Leo, 29 Haziran'da SSPX yönetimine gönderdiği mektupta planlanan atamalardan vazgeçilmesini istemişti.

Mektubunda, "Size yalvarıyorum ve tüm kalbimle rica ediyorum. Lütfen bu karardan geri dönün." ifadelerini kullanan Papa, izinsiz gerçekleştirilecek atamaların Kilise açısından geçerli kabul edilmeyeceğini açıkça bildirmişti.

Ancak topluluk uyarıya rağmen dört piskoposun takdis törenini gerçekleştirdi.

VATİKAN'DAN ÖNCEDEN DE YAPTIRIM SİNYALİ GELMİŞTİ

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin de karar öncesinde yaptığı açıklamada, Papa'nın izni olmadan gerçekleştirilen piskopos atamalarının Kilise hukukuna göre doğrudan aforoz yaptırımını gerektirdiğini ifade etmişti.

Parolin, bu tür girişimlerin Katolik Kilisesi'nin birlik yapısını zedelediğini belirterek yaşanan gelişmeden duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.

SSPX'NİN VATİKAN İLE GERİLİMİ YILLARDIR SÜRÜYOR

1970'li yıllarda kurulan Aziz Papa 10. Pius Rahip Topluluğu, Katolik Kilisesi'nin 1962-1965 yılları arasında gerçekleştirilen 2. Vatikan Konsili sonrasında hayata geçirilen reformlara karşı çıkan gelenekçi bir yapı olarak biliniyor.

Topluluk, özellikle ayinlerde yerel dillerin kullanılmasına ve diğer dinlerle diyalog politikalarına karşı tavrıyla öne çıkıyor.

1988'DE DE BENZER KRİZ YAŞANMIŞTI

Topluluğun kurucusu Fransız Başpiskopos Marcel Lefebvre de 1988 yılında Papa'nın onayı olmadan dört piskopos atadığı gerekçesiyle Vatikan tarafından aforoz edilmişti.

Daha sonra Papa 16. Benediktus döneminde, Vatikan ile gelenekçi grup arasında diyalog kurulması amacıyla söz konusu dört piskoposa yönelik aforoz kararı kaldırılmıştı.

Buna rağmen SSPX'nin bugün yüzlerce rahip, rahibe ve din öğrencisini bünyesinde barındırdığı belirtiliyor.

PAPA 14. LEO DÖNEMİNİN İLK BÜYÜK İÇ KRİZİ

İtalyan basınında yer alan değerlendirmelerde, 8 Mayıs 2025'te papalık görevine seçilen Papa 14. Leo'nun karşı karşıya kaldığı bu gelişmenin, papalık döneminin ilk büyük iç krizlerinden biri olduğu ifade edildi.

Yorumlarda ayrıca yaşanan sürecin, Katolik Kilisesi içinde yeni bir bölünme ihtimalini yeniden gündeme taşıdığı ve Vatikan ile gelenekçi kanat arasındaki gerilimi daha da artırdığı değerlendirmelerine yer verildi.