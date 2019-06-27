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Çocuk parkı girişine pitbull zincirlediler

Düzce'de çocuk parkında bağlı halde bırakılan ve sahibi tarafından alınmaya gelinmeyen 2 pitbull cinsi köpek, barınak görevlilerine teslim edildi.

DHA | 27.06.2019 - 10:16..
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Cedidiye Mahallesi Fettah Bey Çocuk Parkı girişine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 2 pitbull cinsi köpek, zincirle bağlanarak terk edildi.

BARINAĞA GÖNDERİLDİLER

Biri erkek biri dişi olan köpekler, çevrede paniğe neden oldu. Sahibi gelir düşüncesiyle köpekler, gece saatlerine kadar zincirle bağlı oldukları yerde bekletildi. Köpeklerin sahibi gelmeyince Mahalle Muhtarı Cemalettin Yesirci, durumu Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Bunun üzerine gelen yetkililer, köpekleri alarak barınağa götürdüler.

Çocuk parkı girişine pitbull zincirlediler

"ÇOCUKLAR PARKA GİREMEDİ"

Muhtar Yesirci, “Gördüğünüz alan Cedidiye Mahallesi Fettah Bey Parkı. Saat 01.00 civarında kimliğini tespit edemediğimiz şahıslar, köpekleri parka bırakmışlar. Pitbull cinsi köpekler. Çocuklar parka giremediler korkudan. Polis ekiplerine ve zabıta müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Tehlikeli oldukları biliniyor. Isırdığı zaman bırakmayan köpekler deniliyor.” dedi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na göre pitbull terrier, japanese tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplendirilmesini, ülkeye girişini, satışını ve reklamını yapmak, takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasak.

Çocuk parkı girişine pitbull zincirlediler

Çocuk parkı girişine pitbull zincirlediler

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