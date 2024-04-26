Tayvan’da 6.1 büyüklüğünde deprem Tayvan’ın doğusundaki Hualien şehrinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA

Tayvan, 3 Nisan’da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı.

Merkezi Hualien şehri olarak belirlenen depremin büyüklüğü 6.1 olarak açıklandı.

Yerel saatle 02.21’de yaşanan sarsıntı başkent Taipei ve çevre illerde de hissedilirken, can ve mal kaybı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

3 hafta önceki depremde 17 kişi ölmüştü

Hualien’de 3 Nisan’da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde en az 17 kişi hayatını kaybetmiş, binden fazla kişi ise yaralanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)