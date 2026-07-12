Çocuklara sosyal medya yasağı 20'den fazla ülkeye yayıldı

Avrupa Birliği'nin çocukların sosyal medyaya erişimini düzenleme planı, dünyanın çeşitli bölgelerinde yürürlüğe konulan veya önerilen benzer önlemleri izliyor.

AFP'nin derlediği verilere göre, çocukların sosyal medya kullanımını sınırlayan ya da yasaklamayı planlayan ülkelerin sayısı 20'yi aşarken, bu ülkelerin beşinde kısıtlamalar halihazırda yürürlükte.

HEDEF ÇOCUKLARI KORUMAK

Önlemlerin çoğu son dönemde gündeme geldi ve 15 ya da 16 yaş altındaki çocukları hedefliyor.

Uzman komisyonunun, 27 üyeli Avrupa Birliği genelinde çocuklara yönelik olası sosyal medya yasağına ilişkin tavsiyelerini pazartesi günü Avrupa Komisyonu'na sunması bekleniyor.

SIKI TEDBİRLER GETİRİLDİ

Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanması Aralık 2025'ten bu yana yasak.

Brezilya ise mart ayında yürürlüğe koyduğu yasayla, 16 yaşından küçük kullanıcıların hesaplarının ebeveynlerinin hesaplarıyla ilişkilendirilmesini zorunlu kıldı. Yasa ayrıca platformlara kullanıcıların yaşını doğrulama yükümlülüğü getirdi.

İnternetin devlet tarafından sıkı biçimde denetlendiği Çin'de, reşit olmayanların sosyal medyaya erişimi 2019'dan bu yana kademeli olarak sınırlandırılıyor.

İlk düzenlemeler çevrim içi oyunlara süre sınırı ve gece kullanım yasağı getirdi. Benzer kısıtlamalar, 2023'te sosyal medya ve yayın platformlarını da kapsayacak biçimde genişletildi.

Endonezya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanması mart ayından bu yana yasak. Malezya da benzer yaklaşımı benimsedi.

Haziran ayında yürürlüğe giren mevzuat, 16 yaşından küçüklerin başlıca platformlara erişimini engelliyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Türkiye, nisan ayında kabul edilen ve 15 yaş altındakilerin sosyal medya kullanmasını yasaklayan düzenlemeyle bu ülkeler arasına katılmaya hazırlanıyor. Yasanın 2026'nın sonlarına doğru yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, geçen ay 15 yaş altındakilere yönelik sosyal medya yasağını duyurdu. Düzenlemenin yaklaşık bir yıl içinde uygulanması planlanıyor.

Avrupa Birliği içinde Yunanistan hükümeti, nisan ayı başında 15 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini 1 Ocak 2027'den itibaren yasaklamayı planladığını açıkladı.

Avusturya ve Slovenya da sosyal medya erişimini sırasıyla 14 ve 15 yaş altındakilere yasaklayacak mevzuat hazırlıyor.

ALMANYA UYGULAMAYI GÖRÜŞÜYOR

Almanya'da çocukların sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını, hatta yasaklanmasını destekleyen Başbakan Friedrich Merz'in yaklaşımı tartışılırken, uzman komisyonu iki seçenek önerdi.

Bu seçenekler, yaş gruplarına göre kademelendirilen yasak ile belirli platformlara yönelik kısıtlamalardan oluşuyor.

İsveç'te de benzer tartışmalar sürüyor. Hükümet komisyonu, 15 yaş altındakilere yönelik sosyal medya yasağının 2028'in başına kadar yürürlüğe konulmasını önerdi.

İrlanda hükümeti, Avrupa Birliği düzeyinde karar alınmaması halinde ulusal mevzuat hazırlamayı değerlendirdiği uyarısını yaptı.

Danimarka hükümeti, Ekim 2025'te 15 yaş altındakilerin "çeşitli sosyal medya platformlarını" kullanmasını yasaklamayı önereceğini duyurdu.

NORVEÇ HÜKÜMETİ YASAYI YIL SONUNDA SUNACAK

Avrupa Birliği dışında Norveç hükümeti, 16 yaş altındakilerin sosyal medyaya erişimini yasaklayacak yasa tasarısını yıl sonuna kadar sunacak.

Birleşik Krallık, 16 yaş altındakilere yönelik sosyal medya yasağını 2027'nin başına kadar yürürlüğe koymayı değerlendiriyor.

Kanada da sosyal medya kullanımı için asgari yaşı 16 olarak belirlemek istiyor.

Hindistan'ın çeşitli eyaletleri çocuklara yönelik kısıtlamaları değerlendirirken hükümet, olası düzenlemeler konusunda platformlarla görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Fransa'da 15 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklamayı amaçlayan teklif, parlamentodaki görüşme sürecinde ilerliyor.

Ulusal Meclis, yasa teklifini ocak ayında ilk okumada kabul etti. Ancak Senato, daha sonra düzenlemeyi yalnızca en zararlı platformları hedefleyecek biçimde değiştirdi. Bu değişiklik Brüksel'de kaygıya yol açtı.

ÜLKELER ÖNLEMLERİNİ ALMAYI SÜRDÜRÜYOR

Mevzuatın nihai halinin önümüzdeki haftalarda şekillenmesi bekleniyor. Hükümet, düzenlemenin eylül ayında yürürlüğe girmesini hedefliyor.

Portekiz, platformlara, hizmetlere, oyunlara ve uygulamalara bağımsız erişim yaşını 16 olarak belirleyecek yasa teklifini değerlendiriyor.

İspanya, sosyal medya platformlarına kayıt için gereken asgari yaşın 14'ten 16'ya çıkarılmasını önerdi.

İtalya'da ise parlamento, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanmasını yasaklayacak mevzuatı değerlendiriyor.