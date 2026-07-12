Mete Gazoz, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı!

Milli okçumuz Mete Gazoz, Hyundai Okçuluk Dünya Kupası klasik yay erkekler finalinde İtalya'dan Mauro Nespoli'yle karşılaştı.

Gazoz, büyük bir başarıya daha imza attı...

Milli sporcu, final müsabakasındaki başarılı atışlarıyla rakibine üstünlük kurdu.

METE YİNE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Rakibini mağlup eden Mete Gazoz, finalin ardından altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcumuz, elde ettiği bu zaferle Türkiye'yi uluslararası arenada bir kez daha gururlandırdı.

Bu sonuçla Mete Gazoz, uluslararası arenadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

3 YIL ÖNCE İLK KEZ KAZANMIŞTI

Öte yandan milli okçumuz Gazoz, tarihler 7 Ağustos 2023'ü gösterdiğinde Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda klasik yay bireysel finalinde Kanadalı rakibi Eric Peters'ı 6-4 yenmişti.

Gazoz böylelikle dünya şampiyonu olmuştu.