Çocuklarda her kızarıklık sivrisinek ısırığı olmayabiliyor

Bahçede, parkta ya da piknikte geçirilen bir günün ardından çocukların cildinde beliren kızarıklıklar çoğu zaman sivrisinek ısırığı olarak değerlendiriliyor. Ancak uzmanlara göre yaz aylarında görülen her kızarıklığın nedeni aynı olmayabiliyor.

Pire, hasat akarı (çim akarı), arı ve kene gibi farklı canlılar da benzer cilt reaksiyonlarına yol açabiliyor. Bu nedenle yalnızca kızarıklığın büyüklüğüne ya da sayısına bakarak hangi böceğin sorumlu olduğunu anlamak her zaman mümkün olmuyor.

HER KIZARIKLIK AYNI NEDENLE ORTAYA ÇIKMIYOR

Böcek ısırıkları birbirine benzeyebilse de bıraktıkları izler ve gelişen cilt tepkileri farklılık gösterebiliyor. Sivrisinek ısırıkları genellikle kaşıntılı küçük kabarıklıklarla seyrederken, bazı çocuklarda daha geniş kızarıklık ve şişlik gelişebiliyor.

Pire ısırıkları çoğunlukla ayak bileği ve bacaklarda kümelenme eğilimi gösterirken, hasat akarları özellikle çimenlik alanlarda oynayan çocuklarda yoğun kaşıntılı döküntülere neden olabiliyor.

Arı sokmaları daha çok ani ağrı ve belirgin şişlikle kendini gösterirken, kene tutunması ise diğer böcek ısırıklarından farklı değerlendirilmesi gereken bir durum olarak öne çıkıyor. Bu nedenle yalnızca görünümüne bakarak kızarıklığın nedenini ayırt etmek her zaman kolay olmuyor.

ÇOCUKLARDA DAHA GÜÇLÜ TEPKİLER GÖRÜLEBİLİYOR

Aynı böcek iki farklı çocukta tamamen farklı cilt reaksiyonlarına yol açabiliyor. Bunun nedeni, çocukların bağışıklık sisteminin böcek tükürüğündeki bazı proteinlere daha belirgin tepki verebilmesi. Bu yüzden bazı çocuklarda yalnızca küçük bir kabarıklık oluşurken, bazılarında birkaç santimetreyi bulan kızarıklık, belirgin şişlik ve günlerce sürebilen kaşıntı görülebiliyor.

Uzmanlar, büyük görünen her kızarıklığın enfeksiyon anlamına gelmediğini vurguluyor. Ancak kızarıklığın hızla büyümesi, şiddetli ağrı, ciltte belirgin sıcaklık artışı, irin oluşması veya çocuğun genel durumunun bozulması halinde tıbbi değerlendirme geciktirilmemeli.

KAŞIMAK SORUNU BÜYÜTEBİLİYOR

Böcek ısırığının olduğu bölgenin sabun ve suyla nazikçe temizlenmesi, ardından kısa süreli soğuk uygulama yapılması kaşıntı ve şişliğin hafiflemesine yardımcı olabiliyor. Buna karşılık bölgenin sürekli kaşınması cildin tahriş olmasına, mikropların deri içine girmesine ve enfeksiyon riskinin artmasına neden olabiliyor.

Uzmanlar, özellikle küçük çocuklarda doktor önerisi olmadan antibiyotikli krem, kortizonlu krem veya farklı ilaçların gelişigüzel kullanılmamasını öneriyor. Belirtiler birkaç gün içinde hafiflemiyor ya da giderek kötüleşiyorsa sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

BU BELİRTİLER VARSA BEKLENMEMELİ

Böcek ısırıklarının büyük bölümü hafif seyretse de bazı belirtiler acil değerlendirme gerektirebiliyor. Nefes almada güçlük, dudak, dil veya yüzde şişlik, hızla yayılan kızarıklık, yüksek ateş, irinli akıntı, şiddetli ağrı, göz çevresine ilerleyen şişlik ya da cilde tutunmuş bir kenenin fark edilmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.