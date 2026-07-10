Çin'de sel felaketi: Motorlu yüzer köprülerle binlerce öğrenci kurtarıldı

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Son günlerde Çin'in güneyindeki Guangşi Zhuang Özerk Bölgesi'ni etkileyen şiddetli yağışlar, Tropikal Fırtına Maysak’ın etkisiyle sel felaketine yol açtı.

Bölgede başlayan aşırı yağışlar nedeniyle nehirler taştı, altyapı hasar gördü ve binlerce kişi mahsur kaldı.

39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, sel nedeniyle bölgede 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Guangşi'de yaklaşık 130 bin kişi tahliye edildi.

'Drone'lar, tekne ve profesyonel kurtarma ekipleri devreye sokuldu.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLER MAHSUR KALDI

En kritik noktalardan biri, Guigang şehrindeki Xijiang Eğitim Parkı'ydı.

Burada yer alan okullar ve özellikle Guangxi Lojistik Meslek Teknik Koleji, günlerce sular altında kaldı.

Elektrik, su ve internet kesintileriyle 'ada'ya dönüşen kampüslerde öğrenciler ve öğretmenler mahsur kaldı.

YÜZER KÖPRÜLERLE KURTARMA OPERASYONU

Çinli yetkililer ve kurtarma ekipleri, Guigang'daki selzedeleri tahliye etmek için ileri teknoloji bir çözüm devreye soktu.

Çin Aneng kurtarma grubuna ait motorlu yüzer köprü sistemi, bölgeye ulaştı ve operasyonun hızını artırdı.

MAHSUR KALANLAR, GÜVENLİ BÖLGELERE TAŞINDI

Sistem, 60 metre uzunluğunda, kendi motoruyla hareket edebilen ve hızlıca şekil değiştirebilen modüler bir platform.

Tek seferde 200 kişiyi taşıyabiliyor.

'Su üstü kurtarma uçak gemisi' olarak da nitelendirilen bu köprü, sel sularıyla çevrili kampüse girerek öğrencileri güvenli bölgelere taşıdı.

Binlerce öğrenci ve öğretmenin tahliyesi büyük ölçüde tamamlandı.

Operasyonun devam ettiği bildirildi.