LGS sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrenci, hayalleri olan liselere yerleşmek için uzun bir çalışma sürecinden geçti.

Bu çalışmanın ardından da 1 milyonu aşkın aday, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavda ter döktü.

Sınavı atlatan öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz dakikalarda sınav sonuçlarını duyurdu.

2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, açıklandı.

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da bugün yayımlanacak olup, tercih süreci kısa bir zaman sonra başlatılacak.

LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS sonuçları, MEB'in resmi internet sitesi olan MEB Sonuç Açıklama Sistemi veya Milli Eğitim Bakanlığı ana sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sorgulanabilecek.

Adaylar ayrıca e-Devlet Kapısı veya e-Okul sistemleri üzerinden de sınav puanını ve yerleştirme bilgilerini öğrenebilecek.

2026 LGS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

BOŞ KONTENJANLAR DUYURULACAK

2026 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler liselerdeki boş kontenjanlara çevrildi.

Tercihlere esas kontenjan tabloları, LGS sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından aynı tarihte yayımlanacak.

Adaylar kontenjan tablosundaki boşluklara ve puanlarına göre tercihler öncesinde son hazırlıklarını yapacak.

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sınav sonuçları, "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edildi.

Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

BAKAN TEKİN'DEN LGS AÇIKLAMASI

Sonuçların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Bakan Tekin açıklamasında öğrencilere "En kıymetlilerimizsiniz." sözleriyle seslendi.

"SİZİ SEVGİ VE ŞEFKATLE KARŞILAYACAK ÖĞRETMENLERİMİZİ BULACAKSINIZ"

Tekin, ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Sevgili Öğrencilerim, Bugün LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını açıkladık. Sınavda aldığınız puanın ötesinde her biriniz bizim için eşsiz bir değere sahipsiniz.

En kıymetlilerimizsiniz. Ortaöğretim sürecinde ilgi ve yeteneklerinize uygun olarak tercih edeceğiniz her eğitim kurumumuzda, sizi sevgi ve şefkatle karşılayacak kıymetli öğretmenlerimizi bulacaksınız.

"BU HEYECANLI YOLCULUKTA HEPİNİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Ortaokulu bitiren her öğrencimiz için sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının yanı sıra; yerel yerleştirme ve yetenek sınavıyla öğrenci alan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri gibi ilgi ve yeteneklerinize uygun pek çok eğitim kurumumuz bulunmaktadır.

Hayallerinizi gerçekleştirme yolunda tüm öğretmenlerimizle birlikte daima yanınızda olacağız. Bu heyecanlı yolculukta hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum."