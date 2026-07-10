Televizyonları ele geçiriyordu: FBI ve Google'dan İsrailli yazılıma darbe

FBI ve Google Tehdit İstihbarat Grubu, günlük tüketici cihazlarını siber suç araçlarına dönüştüren devasa bir konut proxy ağını çökertti.

Popa botneti olarak da izlenen ticari proxy hizmeti NetNut'ın, dünya genelinde iki milyondan fazla cihazı ele geçirdiği belirlendi.

AKILLI TELEVİZYONLAR GİZLİCE ELE GEÇİRİLDİ

Kötü amaçlı bir yazılım geliştirme kiti (SDK), ucuz Android TV'ler ile SmartTube gibi resmi olmayan uygulamalar üzerinden cihazlara gizlice yerleştirildi.

Kullanıcıların onayı olmadan çalışan bu sistem, siber saldırganların trafiği konut IP adresleri üzerinden göndererek güvenlik engellerini aşmasını sağladı.

Google verilerine göre, Haziran 2026'da sadece bir hafta içinde en az 316 farklı tehdit kümesi bu ağı şifre saldırıları, reklam sahtekarlığı ve kimlik avı için kullandı.

İSRAİLLİ ŞİRKETLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan siber güvenlik araştırmaları, NetNut ağının Nasdaq borsasında işlem gören İsrail merkezli Alarum Technologies firmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Alarum şirketi altyapının kötüye kullanımını araştırmak için kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapacağını açıklarken, teknik incelemeler kullanıcıların rızasının alınmadığını kanıtladı.

NetNut'ın başka şirketlerin aynı altyapıya erişmesini ve bunu yeniden satmasını sağlayan bir bayi modeliyle çalıştığı da tespit edildi.

YÜZLERCE ALAN ADINA EL KONULDU

Yetkililer operasyon kapsamında hizmetle bağlantılı yüzlerce alan adına el koyarken, Google da komuta ve kontrol için kullanılan hesapları tamamen kapattı.

Ayrıca tehlikeye atılmış uygulamaları işaretlemek ve engellemek amacıyla Google Play Protect güncellemeleri hızla yayınlandı.

Yetkililer, Ocak 2026'daki IPIDEA operasyonunun devamı niteliğindeki bu hamlenin siber suçluların cihaz havuzunu milyonlarca azalttığını belirtti.