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Çocukların büyüme serüveni: Yaz Sevenler Kış Sevenler

Yaz Sevenler Kış Severler öykü kitabı ile çocukların büyüme yolculuğunda karşılaştığı duygular öyküleşiyor.

Özel İçerik | 27.08.2019 - 11:01..
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Çocukların büyüme serüveni: Yaz Sevenler Kış Sevenler

Çocuk olmak dünyanın en güzel şarkısı… İnsanin hayatında muhakkak hiçbir kaygısı olmadan yeni aldığı elbisenin mutluluğuyla, sorhoş gibi koştuğu çocukluk anısı vardır. Peki ya mevsimler? Yağan kara hayranlıkla bakmak, yazın sıcağında denize girmenin heyecanı,  sonbaharda esen rüzgâr ile dönen başın verdiği haz ve ilkbaharda açan çiçeklerin heyecanla meyveye dönüşeceği günü beklemek...“Her mevsimin öyküsü çocuklukta güzel” diyor, Necati Tosuner. 9 kısa öyküsüyle çocuklara çocuk olmanın hazzını yaşatıyor. Büyüklere ise “Yeniden çocuk olsam” dedirtiyor.

YAZ SEVENLER KIŞ SEVENLER

Necati Tosuner’in hayatı yazmak ve yazdıklarından ödül almakla geçiyor. Ama aldığı her ödülü de fazlasıyla hak ediyor. Çağdaş edebiyatımıza renk katan, kısa öykünün büyük ustası, son olarak “Yaz Sevenler Kış Sevenler” i kaleme alıyor. Eşsiz bir dil ve anlam işçiliğiyle yazdığı öykülerde, bazen Marmara Denizi’nin iki ucunda durarak, bazen de en iyi arkadaşla geçirilen mevsimlerin unutulmaz anlarını adeta resmediyor ve yaşam üzerine düşündürüyor. Öykülerini, hatasız ve sade Türkçesiyle kaleme alıyor. Umut, özlem, aile, sevgi ve oyun gibi çocuklukta iz bırakan duyguları ustalıkla işliyor. Her yaştan okuyucu kitlesi bulabilecek bu değerli eseri çocuk kitabı olarak görmek bana göre yanlış bir bakış açısı olur. Çocukluğunu özleyen, zamanın bizden aldığı duyguları yeniden hatırlamak isteyenler için yardımcı bir kitap.

Çocukların büyüme serüveni: Yaz Sevenler Kış Sevenler

Kitabın tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Çocukluğun içinden geçen duyguları, hayalleri ve anları çocukların gözünden aktaran, birbirine bağlı 9 öykü: Kaymak, Adı Barış, Ne İstiyor Bu Ceren?, Geçmiş Yazdan Kalma Bir Şirinlik, Bu Şaban Başka Şaban, Parayı Sever misin?, İpek Gökşen Diye Kâküllü Bir Kız, Yazarın Armağanı, Marmara Denizi Arada.”

Çocukların büyüme serüveni: Yaz Sevenler Kış Sevenler

Yaz Sevenler Kış Sevenler

Necati Tosuner

Günışığı Kitaplığı Yay.

S.:88

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Sonay Karaman

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