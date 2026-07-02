Çok tartışılan elektrikli Ferrari Luce Çin'de yok satıyor

İtalyan süper otomobil üreticisi Ferrari'nin ilk elektrikli modeli olan Luce, bu hafta sonu Asya pazarında resmi olarak satışa sunulacak.

Sıra dışı tasarımıyla dikkat çeken lüks otomobil için Çin'e ayrılan 88 adetlik kontenjanın tamamının şimdiden satıldığı iddia ediliyor.

FERRARI BEIJING YENİ SİPARİŞLER ALMAYA DEVAM EDİYOR

Beijing Business Times, gelen yoğun talep doğrultusunda Ferrari Pekin bayisinin model için yeni siparişleri kabul etmeye devam ettiğini bildiriyor.

Ferrari CEO’su Benedetto Vigna da lansman sürecinde araç için güçlü bir ilgi gördüklerini ve ciddi kapora ödemeleri aldıklarını doğruladı.

Tamamen elektrikli altyapıya sahip olan yeni Ferrari Luce, bünyesinde barındırdığı dört elektrik motoruyla toplamda 1.050 beygir güç üretiyor.

Aracın iç mekanı ise klasik bir süper otomobilden ziyade konfor odaklı yapısıyla bir Mercedes kabin yaklaşımını andırıyor.

Yaşanan bu küresel ilginin ardından İtalyan üreticinin alıcı sayısına göre Çin için ayırdığı araç kontenjanını artırabileceği tahmin ediliyor.

Ferrari, model için kaç potansiyel müşterinin kapora yatırdığını resmi olarak çok yakında açıklayacak.