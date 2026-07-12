Conor McGregor'dan büyük hayal kırıklığı: 1 dakikada nakavt oldu

Karma Dövüş Sanatları (MMA) takipçilerinin uzun süredir heyecanla beklediği maçta, Conor McGregor ile Max Holloway, UFC 329 organizasyonu kapsamında karşı karşıya geldi.

Son resmi maçına 2021 yılında çıkan McGregor'ın 'kafes'e (oktagon) dönüşünü merakla bekleyen dövüşseverler, büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

YILLARDIR BEKLENİYORDU

İrlandalı dövüşçü, Las Vegas'taki UFC 329 etkinliğinde Holloway ile yaptığı maçta dizinin ciddi şekilde sakatlanması nedeniyle karşılaşmadan çekilmek zorunda kaldı.

Sadece bir dakikadan biraz uzun süren müsabakayı Max Holloway, teknik nakavtla kazandı.

Temmuz 2021'de Dustin Poirier'ye karşı bacağını kırdığından beri maça çıkmayan eski dünya şampiyonu McGregor, ilk raunda uçan tekme girişimiyle başladı ancak yere ters bir şekilde basınca sıkıntı yaşadığı görüldü.

1 DAKİKADA NAKAVT OLDU

37 yaşındaki dövüşçü, birkaç saniye daha dövüşmeye çalıştı ancak devam edemeyeceğini belirtmek için hakeme doğru baktı.

Eski tüy sıklet şampiyonu Holloway karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, İrlandalı dövüşçü iyileştiğinde McGregor ile bir kez daha karşılaşma ihtimalini değerlendireceğini söyledi.

"BU MAÇ İÇİN BÜYÜK BİR BEKLENTİ VARDI"

Holloway, "Olan oldu, UFC ile oturup konuşacağım. Bu maç için büyük bir beklenti vardı. Bunu bir kez daha tekrarlamalıyız. Taraftarlar için bir kez daha." dedi.

Conor McGregor ile Max Holloway 2013 yılında da karşı karşıya gelmiş ve McGregor, oy birliğiyle alınan kararla maçı kazanmıştı.