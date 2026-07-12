Macaristan Başbakanı Magyar, Türkiye tatiline devam ediyor

Türkiye, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 36. NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

Ankara'da gerçekleşen zirvede, ittifaka üye 32 devlet ve hükümet lideri bir araya geldi.

NATO Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, toplantı öncesi İstanbul'da tarihi yerlerin tadını çıkardı.

TURİST GİBİ GEZDİ

Bir turist gibi Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı'nı gezen Peter Magyar, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

TÜRKİYE TATİLİNE DEVAM EDİYOR

Macaristan Başbakanı Magyar, Ankara'daki zirve için geldiği Türkiye'de resmi temaslarını tamamlamasının ardından tatiline devam ediyor.

"TÜRKİYE'DEN SELAMLAR"

Başbakan Magyar, NATO zirvesi sonrası ülkesine dönmeyerek Türkiye'de tatile çıktı.

Ankara ve İstanbul'u gezdikten sonra Antalya'ya geçen Magyar, havuz başından "Türkiye'den selamlar" notuyla paylaşım yaptı.